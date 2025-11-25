Gelenksverschleiß vorbeugen

So erkennt man Knorpelschäden – und kann gezielt Arthrose vorbeugen

Bei Stürzen beim Skifahren oder Snowboarden kommt es häufig zu Knieverletzungen. Es ist wichtig auch Knorpelschäden zu erkennen und zu therapieren.
© www.imago-images.de
Alexandra Plank

Von Alexandra Plank