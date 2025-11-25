Südtiroler Familienmusik Huber bringt alpenländische Klänge nach Breitenwang

Die preisgekrönte Familienmusik Huber aus dem Südtiroler Ahrntal gastiert am 29. November ab 19 Uhr im VZ Breitenwang. Mit ihrem unverwechselbaren Klang und vielseitigen Instrumenten präsentieren die sechs MusikerInnen ein stimmungsvolles Adventskonzert.

Breitenwang – Die Familienmusik Huber hat sich der alpenländischen Volksmusik mit Herz, Geist und Feingefühl verschrieben. Was mit gemeinsamem Singen begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem einzigartigen musikalischen Ensemble. Besonders die alpenländische Sing- und Musizierwoche sowie wichtige musikalische Freundschaften prägten den Weg der Familie und ließen ihre Freude am gemeinsamen Musizieren stetig wachsen.

Ihre musikalische Qualität wurde 2016 mit dem Herma-Haselsteiner-Preis gewürdigt. Seither folgten Auftritte bei renommierten Veranstaltungen wie dem Bischofshofener Amselsingen und dem Tiroler Adventsingen sowie in verschiedenen Rundfunk- und Fernsehsendungen. Eine besondere Anerkennung erhalten die Musiker in diesem Jahr mit der Verleihung des Pongauer Hahns.

Die Familienmusik Huber beeindruckt durch ihre Vielseitigkeit. In unterschiedlichen Besetzungen und mit maßgeschneiderten Arrangements lassen sie traditionelle Volksmusik neu aufleben, entstauben vergessene Melodien und interpretieren Neukompositionen auf ihre ganz eigene Art.

Das Ensemble besteht aus sechs talentierten Familienmitgliedern: Judith Feichter Huber (Blockflöte, Kontrabass), Andreas Huber (Gitarre, Steirische Harmonika), Leah Maria Huber (Violine, Harfe), Samuel Sebastian Huber (Violoncello, Gitarre, Kontrabass), Elias Gabriel Huber (Violine, Viola, Kontrabass, Gitarre) und Esther Maria Huber (Violine, Gitarre). Bereits im Mai konnten sie das Publikum beim Liedfestival Alles.Lied begeistern.