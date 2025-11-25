Aus Freude am Chaos

Hunderte Bombendrohungen, auch in Tirol: Deutsche Chat-Gruppe ausgeforscht

Nach einer Bombendrohung musste der Innsbrucker Hauptbahnhof im Juni vergangenen Jahres evakuiert werden.
© Liebl Daniel

Bei vier, teils minderjährigen Beschuldigten gab es am Dienstag Razzien. Sie leben in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen sowie Hessen und sollen unzählige Droh-Mails abgeschickt haben – mehr als 300 davon nach Österreich. In Tirol war mutmaßlich unter anderem der Innsbruck Hauptbahnhof betroffen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561