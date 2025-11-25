Schwazer Pensionisten blicken auf aktives Vereinsjahr zurück

Bei der Jahreshauptversammlung des Pensionistenverbands Schwaz zog Obfrau Eva Beilhammer eine positive Bilanz. Von Wanderungen und Kulturausflügen bis hin zu digitalen Lehrgängen und sportlichen Aktivitäten war für alle Mitglieder etwas dabei.

Die Ortsgruppe Schwaz des Pensionistenverbands Österreichs (PVÖ) kann auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Bei der Jahreshauptversammlung präsentierte Obfrau Eva Beihammer die vielfältigen Aktivitäten, die das Vereinsleben 2025 geprägt haben. Zahlreiche Tagesausflüge sowie Theater- und Musicalbesuche standen auf dem Programm. Langjährige Mitglieder wurden mit Urkunden geehrt.

Thomas Hye, Leiter der Wandergruppe, berichtete über das Konzept "Wandern und Kultur". Bei 16 Veranstaltungen waren die Mitglieder in sechs Tiroler Bezirken unterwegs. Zu den Höhepunkten zählten der Besuch beim Einsiedler Seraphin in der Eremitage am Thierberg in Kufstein sowie eine Exkursion zum Pitztaler Gletscher auf 3.440 Meter Seehöhe. Die Wandergruppe absolvierte außerdem erfolgreich einen Erste-Hilfe-Kurs.

Lehrgang am BFI in Innsbruck

Auch in der digitalen Welt zeigten sich die Pensionisten aktiv. Der dreitägige Lehrgang "Digital Einfach" am BFI in Innsbruck fand regen Zuspruch. Die Sportgruppe unter der Leitung von Franz Demel konnte beim Kegeln und Stocksport ebenfalls Erfolge verzeichnen.

Bei der Versammlung gratulierten PVÖ Tirol Präsident Herbert Striegl, Bezirksobmann Alois Kometer und Stadtrat Rudolf Baur als Ehrengäste der Vereinsführung und allen Anwesenden zu den vielfältigen Aktivitäten.