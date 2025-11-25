Mit Kultur durch den Winter

Vielfalt im Museum Kitzbühel: Neue Ausstellungen von historisch bis zeitgenössisch

Museumsdirektor Wido Sieberer, Marianne Erber, Landtagsabgeordnete Katrin Brugger, und Kitzbühels Kulturreferent Fritz Eller eröffneten die Ausstellung.
© alpinguin

Das Museum Kitzbühel hat gleich mehrere neue Ausstellungen eröffnet. Von der semipermanenten Schau "Bürger, Bäuerin, Edelmann" über einen Schauraum zum 150-Jahr-Jubiläum der Giselabahn bis hin zu winterlichen Traditionen - das Winterprogramm bietet für jeden Geschmack etwas.

