Mit Kultur durch den Winter
Vielfalt im Museum Kitzbühel: Neue Ausstellungen von historisch bis zeitgenössisch
Museumsdirektor Wido Sieberer, Marianne Erber, Landtagsabgeordnete Katrin Brugger, und Kitzbühels Kulturreferent Fritz Eller eröffneten die Ausstellung.
© alpinguin
Das Museum Kitzbühel hat gleich mehrere neue Ausstellungen eröffnet. Von der semipermanenten Schau "Bürger, Bäuerin, Edelmann" über einen Schauraum zum 150-Jahr-Jubiläum der Giselabahn bis hin zu winterlichen Traditionen - das Winterprogramm bietet für jeden Geschmack etwas.