Achensee Weihnacht: Besinnliche Adventmärkte zwischen Berg und See

Die Achenseeregion verwandelt sich ab 28. November in der Vorweihnachtszeit wieder in ein stimmungsvolles Winterwunderland. Von traditionellem Bergadvent über schwimmende Weihnachtsmärkte bis hin zu historischen Erlebnissen – die Achensee Weihnacht bietet Besuchern eine vielfältige Auswahl an besinnlichen Adventmärkten in einzigartiger Kulisse.

Der Bergadvent im Fischergut in Pertisau präsentiert sich dabei von seiner ursprünglichen Seite. In einem der ältesten Bauernhäuser der Region finden Besucher kleine Stände und Hütten, die regionale Köstlichkeiten und traditionelles Tiroler Kunsthandwerk anbieten. Die rustikale Atmosphäre lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Ein besonderes Highlight ist die Seeweihnacht, bei der ein festlich geschmücktes Schiff zum schwimmenden Adventmarkt wird. Im Lichterglanz auf dem Achensee können Besucher Kunsthandwerk bestaunen und regionale Spezialitäten genießen, während sie die winterliche Bergkulisse vom Wasser aus erleben.

Seeweihnacht auf dem Achenseeschiff. © Thomas Rechberger

Tiroler Bergweihnacht im Sixenhof

Die Landweihnacht beim Kräuterhüttl in Achenkirch verbindet Naturerlebnis mit weihnachtlicher Stimmung. Das Fest am See lockt mit musikalischen Darbietungen, romantischen Kutschenfahrten und Ponyreiten für die kleinen Gäste. Hier treffen Gemeinschaft, Tradition und Weihnachtsfreude in idyllischer Umgebung aufeinander.

Wer in die Geschichte eintauchen möchte, sollte die "Tiroler Bergweihnacht" im Sixenhof in Achenkirch besuchen. Im jahrhundertealten Stall wird die Weihnachtsgeschichte in der "Achentaler Version" lebendig – inklusive lebender Tiere. Mit der Eintrittskarte können Besucher auch das Heimatmuseum im Sixenhof erkunden und dort einen traditionell geschmückten Christbaum sowie eine der ältesten Krippen des Achentals bewundern.

Tiroler Bergweihnacht im Sixenhof. © Achensee Tourismus

Stimmungsvolle Atmosphäre

Einen festen Termin im Adventkalender markiert die Museumsweihnacht in der Achenseer Museums- und Erlebniswelt. Jedes Jahr am 8. Dezember verwandelt sich die Museumswelt in einen gemütlichen Treffpunkt mit Glühweinständen, heimischen Schmankerln und adventlichem Gesang.

Die verschiedenen Adventmärkte der Achensee Weihnacht vereinen die Liebe zu Tradition, Musik, Handwerk und stimmungsvoller Atmosphäre. Sie bieten Einheimischen wie Gästen die Möglichkeit, dem vorweihnachtlichen Trubel zu entfliehen und die besinnliche Zeit zwischen majestätischen Bergen und dem glitzernden See zu genießen.