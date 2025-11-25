📅 Events zum Winterauftakt
Rita Ora, Fäaschtbänkler und Co: Mit diesen Stars starten Tirols Skigebiete in die neue Saison
Demnächst können wieder Schwünge auf Tirols frisch präparierten Pisten gezogen werden. Um den Start in die Saison gebührend zu feiern, stehen einige Opening-Events an.
© TVB Paznaun Ischgl/TVB St. Anton a. Arl. Bätz/youtube
Auf die Bretter, fertig, los: Um den Beginn der Wedelsaison gebührend zu feiern, haben sich die Skigebiete in Tirol so einiges einfallen lassen. Open-Air-Konzerte, Ski- und Snowboardtests und jede Menge Party lassen Winterfreunde zum Feiern zusammenkommen.