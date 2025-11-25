30 Jahre Eltern-Kind-Zentrum Schwaz: Ein Fest für Familien

Das Eltern-Kind-Zentrum Schwaz blickte bei einer festlichen Jubiläumsveranstaltung auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurück. Rund 100 Gäste feierten gemeinsam das 30-jährige Bestehen der Einrichtung, die seit 1995 eine wichtige Anlaufstelle für Familien in der Region ist.

Die Jubiläumsfeier vereinte langjährige Wegbegleiter*innen, Mitarbeiter*innen, Sponsoren und Vertreter*innen aus der Politik. Besonders erfreulich war die Anwesenheit mehrerer Gründungsmitglieder, die den Grundstein für die erfolgreiche Arbeit des Zentrums gelegt hatten.

In seiner Ansprache hob der Vorstand hervor, wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft sowie die Offenheit für neue Ideen und Entwicklungen für den Erfolg des Zentrums waren. Diese Grundhaltung habe es dem EKiZ ermöglicht, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und als verlässlicher Partner für Familien zu etablieren.

Neuer Familienratgeber

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Band "mia sieme", deren Beiträge die festliche Atmosphäre perfekt ergänzten. Die Gäste genossen zudem ein vielfältiges Buffet mit regionalen Spezialitäten, das zum Verweilen und zum Austausch einlud.

Zahlreiche Gäste waren zu den Feierlichkeiten gekommen. © Lukas Streiter

Ein Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des neuen Familienratgebers "Wo zickt's denn heute?". Diese Publikation setzt die Reihe praxisnaher Bücher des Zentrums fort und bietet Familien wertvolle Alltagstipps und Hausmittel für kleine und große Herausforderungen. Der Ratgeber versteht sich nicht als medizinisches Fachbuch, sondern als hilfreiche Sammlung von praktischen Ratschlägen für den Familienalltag.

Ehrung für Regina Hamberger

Besonders bewegend war die Ehrung der langjährigen, ehemaligen Geschäftsführerin Regina Hamberger, die das Zentrum über viele Jahre maßgeblich geprägt hat. Ihre Arbeit hat wesentlich dazu beigetragen, dass das EKiZ Schwaz heute eine feste Größe in der Familienbetreuung darstellt.

Obfrau Avelina Martinez-Löffler (links) und Regina Hamberger. © Lukas Streiter

Die EKiZ-Gründungsmitglieder Christa Streiter, Verena Kern, Regina Hamberger (. l.). © Lukas Streiter

Zum Abschluss der Veranstaltung richtete die neue Geschäftsführerin Julia Muglach das Wort an die Gäste. Sie dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz und die Unterstützung und gab einen Ausblick auf die Zukunft. Das Eltern-Kind-Zentrum Schwaz werde auch weiterhin mit Engagement und innovativen Ideen für die Belange der Familien eintreten.