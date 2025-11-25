Schwerer Internetbetrug

Tirolerin überwies hohe Beträge an Internet-Bekanntschaft: Täter ausgeforscht

In einem schweren Fall von Internetbetrug ist es nun der Tiroler Polizei gelungen, zwei Verdächtige auszuforschen. Eine 67-Jährige aus Polling hatte im September Anzeige erstattet.

Vier Jahre lang hatte sie über die Dating-Plattform „Elite Partner“ Kontakt zu einer vermeintlichen Frau gehabt. Unter wechselnden Vorwänden hatte die Unbekannte der Tirolerin Geldbeträge entlockt. Insgesamt überwies die 67-Jährige zwischen April 2022 und August 2025 einen sechsstelligen Betrag auf verschiedene Auslandsbankkonten.

Teil der Summe zurückerhalten

„Durch weitreichende Ermittlungen konnten zwei Personen mit der Tathandlung in Verbindung gebracht werden: ein 30-jähriger und ein 34-jähriger Nigerianer“, berichtet die Polizei am Dienstag. Die Frau erhielt einen Teil des Geldes wieder. (TT.com)

