Rot wegen Ellbogencheck: FIFA verkündete Sperre für Cristiano Ronaldo

Gute Nachrichten für Cristiano Ronaldo: Der portugiesische Superstar darf bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gleich im ersten Gruppenspiel auflaufen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Lusa.

Zwar erhielt „CR7“ für seinen Ellbogencheck im WM-Quali-Match gegen Irland (0:2) Anfang November eine Drei-Spiele-Sperre, zwei Partien wurden von der Disziplinarkommission des Weltverbands FIFA allerdings zur Bewährung ausgesetzt.

Damit hat Ronaldo seine Strafe bereits abgebüßt. Mildernd wurde wohl angerechnet, dass es der erste Platzverweis des 40-Jährigen im Nationalteam überhaupt war. (TT.com)