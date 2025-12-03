Neuer Streamingdienst „HBO Max“ startet am 13. Jänner: Soviel wird er kosten

HBO steht in den USA seit Jahrzehnten für hochkarätige Serien. Bislang kooperierte der Sender hierzulande mit Sky. Im Jänner geht sein eigener Streamingdienst online. Was er im Programm hat und wieviel er kosten wird, ist jetzt bekannt.

Der Streamingdienst „HBO Max“ von Warner Bros. Discovery startet im Jänner in Österreich. Laut einer Aussendung wird dabei auf ein werbeunterstütztes Abo-Modell gesetzt, bei dem Filme oder Serien von Werbeeinschaltungen gerahmt oder unterbrochen werden können. Ein genauer Starttermin sowie die zukünftigen Abopreise wurden bisher nicht genannt.

Mehr zum Thema:

Zum Start in Österreich werden zahlreiche international erfolgreiche Eigenproduktionen abrufbar sein, darunter „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „The White Lotus“ und „Euphoria“. Die mit dem Emmy ausgezeichnete Serie „The Pitt“ kommt auf dem neuen Streamingdienst zur Premiere im deutschen Sprachraum. Auch die mit Spannung erwartete neue „Harry Potter“-Serie wird ab 2027 exklusiv bei HBO Max zu sehen sein.

Auch lokale Eigenproduktionen sind geplant, darunter ein Prequel zur Gangsterserie „4 Blocks“ und die auf wahren Begebenheiten basierende Heist-Serie „Bankers“. Beide Produktionen sollen im Lauf des kommenden Jahres abrufbar sein.

Die Kosten im Überblick:

HBO Max geht mit drei monatlich kündbaren Abomodellen an den Start:

Basis-Abo mit Werbung: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD. Ab Januar 2026 zum Preis von 5,99 Euro/Monat bis Dezember 2026. Ab 1. Januar 2027 für 6,99 Euro/Monat.

Standard: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD, inklusive 30 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 11,99 Euro/Monat bis Dezember 2026. Ab 1. Januar 2027 für 12,99 Euro/Monat.

Premium: Auf vier Geräten gleichzeitig streamen in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos und bis zu 100 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 16,99 Euro/Monat bis Dezember 2026. Ab 1. Januar 2027 für 17,99 Euro/Monat.

Außerdem gibt es ein Zusatzpaket Sport für einen Aufpreis von drei Euro im Monat.

Änderungen für Sky-Kunden

HBO ist ein amerikanischer Bezahlsender, der als Pionier des sogenannten Quality-TV gilt und wegweisende Serien wie „Die Sopranos“ oder „Game of Thrones“ ausstrahlte.

Derzeit sind viele dieser Inhalte hierzulande bei Sky zu sehen. Damit Sky-Kundinnen und -Kunden angefangene HBO-Serien auch zu Ende schauen können, bleiben diese weiterhin Teil des Portfolios. Alle neu startenden Serien werden künftig jedoch exklusiv bei HBO Max verfügbar sein.