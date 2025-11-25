Neuer Streamingdienst: „HBO Max“ startet im Jänner in Österreich

Der US-Anbieter, bekannt für hochkarätige Serien wie „Game of Thrones“, wird auf ein werbeunterstütztes Modell setzen. Der genaue Starttermin und die Preise sind noch unklar.

Der Streamingdienst „HBO Max“ von Warner Bros. Discovery startet im Jänner in Österreich. Laut einer Aussendung wird dabei auf ein werbeunterstütztes Abo-Modell gesetzt, bei dem Filme oder Serien von Werbeeinschaltungen gerahmt oder unterbrochen werden können. Ein genauer Starttermin sowie die zukünftigen Abopreise wurden bisher nicht genannt.

Zum Start in Österreich werden zahlreiche international erfolgreiche Eigenproduktionen abrufbar sein, darunter „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „The White Lotus“ und „Euphoria“. Auch die mit Spannung erwartete neue „Harry Potter“-Serie wird ab 2027 exklusiv bei HBO Max zu sehen sein.

Änderungen für Sky-Kunden

HBO ist ein amerikanischer Bezahlsender, der als Pionier des sogenannten Quality-TV gilt und wegweisende Serien wie „Die Sopranos“ oder „Game of Thrones“ ausstrahlte. Derzeit sind viele dieser Inhalte hierzulande bei Sky zu sehen. Damit Sky-Kundinnen und -Kunden angefangene HBO-Serien auch zu Ende schauen können, bleiben diese weiterhin Teil des Portfolios. Alle neu startenden Serien werden künftig jedoch exklusiv bei HBO Max verfügbar sein.