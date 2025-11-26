Fett unbeaufsichtigt erhitzt

Pfanne fing auf Herd Feuer: Drei Frauen nach Küchenbrand in Birgitz in Klinik gebracht

Das Feuer hatte sich in der Küche ausgebreitet, warum war zunächst unklar.
In einem Wohnhaus in Birgitz ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine 83-jährige Frau hatte auf dem Herd eine Pfanne mit heißem Fett erhitzt und die Küche anschließend kurz verlassen.

Als sie zurückkehrte, schlugen Flammen aus der Pfanne und hatten bereits auf den Bereich um den Herd übergegriffen. Ein eigener Löschversuch blieb erfolglos. Die Bewohnerin verständigte daraufhin zwei im Obergeschoss wohnende Nachbarinnen über den Brand. Sie selbst verließ gemeinsam mit einer der Nachbarinnen das Gebäude. Eine weitere Anwohnerin musste durch die Feuerwehr mittels Drehleiter vom Balkon gerettet werden.

Alle drei Frauen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in die Innsbrucker Klinik gebracht. In der Küche entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. (TT.com)

