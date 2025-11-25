CL-Spiele vom Dienstag
Überraschende Pleite für ManCity, Chelsea entzauberte den FC Barcelona
ManCity-Coach Pep Guardiola ließ die Niederlage seiner Mannschaft ratlos zurück. Chelsea fertigte Barcelona souverän mit 3:0 ab.
© AFP (2)
Manchester City kassierte am Dienstag beim 0:2 gegen Leverkusen die erste Saisonniederlage in der Champions League. Chelsea schickte Barca mit einer 3:0-Niederlage im Gepäck auf die Heimreise.
London – Weitere Infos folgen in Kürze ...
Champions League, Spiele vom Dienstag
- Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon 0:2 (0:1). Tore: Dahl (6.), Barreiro (90.)
- Galatasaray Istanbul – Union Saint-Gilloise 0:1 (0:0). Tor: David (57.). Gelb-Rote Karte: Ünyay (89./Foul/Galatasaray).
- Borussia Dortmund – Villarreal 4:0 (1:0). Tore: Guirassy (45.+2, 54./Elfmeternachschuss), Adeyemi (58.), Svensson (95.). Rote Karte: Foyth (50./Foul/Villarreal).
- FK Bodö/Glimt – Juventus Turin 2:3 (1:0). Tore: Blomberg (27.), Brunstad Fet (87./Elfmeter) bzw. Openda (48.), McKennie (59.), David (91.)
- Manchester City – Bayer Leverkusen 0:2 (0:1). Tore: Grimaldo (23.), Schick (54.)
- Olympique Marseille – Newcastle United 2:1 (0:1). Tore: Aubameyang (46., 50.) bzw. Barnes (6.)
- Slavia Prag – Athletic Bilbao 0:0
- Chelsea – FC Barcelona 3:0 (1:0). Tore: Kounde (27./Eigentor), Estevao (55.), Delap (73.). Gelb-Rote Karte: Araujo (44./Foul/Barcelona)
- SSC Napoli – Karabach Agdam 2:0 (0:0). Tore: McTominay (65.), Jankovic (72./Eigentor).