Kontrolle hat versagt
Lukrative Nebengeschäfte: Erneut Skandal in Tiroler Pflegeheim aufgeflogen
2012 hat ein Buchhalter rund 700.000 Euro im Altenheim St. Martin veruntreut. Jetzt steht die Kontrolle erneut im Mittelpunkt, weil sich ein System entwickeln konnte, das zu schwerwiegenden Pflichtverletzungen geführt hat.
© RITA FALK_TT
Schon einmal stellte eine Kommission Kontrollversagen der Verbandsführung des Alten- und Pflegeheims Südöstliches Mittelgebirge in Aldrans fest. 2012 veruntreute ein Buchhalter 700.000 Euro. Jetzt liegt wieder ein brisanter Prüfbericht im Auftrag der Tiroler Landesregierung vor.