Lukrative Nebengeschäfte: Erneut Skandal in Tiroler Pflegeheim aufgeflogen

Schon einmal stellte eine Kommission Kontrollversagen der Verbandsführung des Alten- und Pflegeheims Südöstliches Mittelgebirge in Aldrans fest. 2012 veruntreute ein Buchhalter 700.000 Euro. Jetzt liegt wieder ein brisanter Prüfbericht im Auftrag der Tiroler Landesregierung vor.