Brisanter Bericht
Belege unvollständig: Rechnungshof rügt Dornauers Gastro-Spesen
Wegen unvollständiger Spesenbelege nimmt der Landesrechnungshof Georg Dornauer in die Mangel. Dieser weist die Kritik entschieden zurück.
© EXPA/JOHANN GRODER
Es kommt nicht häufig vor, doch dieses Mal hat der Landesrechnungshof seinen fertigen Bericht über die Dienstreisen der Mitglieder der Tiroler Landesregierung noch einmal ergänzt. Und zwar nach der Stellungnahme des ehemaligen Landeshauptmannstellvertreters Georg Dornauer.