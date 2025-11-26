Höhere Kosten für Millionen Menschen: Trump gegen Verlängerung von Obamacare-Subventionen

Eine kurzfristige Verlängerung könne jedoch notwendig sein, um andere politische Ziele zu erreichen, fügte Trump hinzu, ohne dies weiter auszuführen. Millionen Menschen drohen mit Jahreswechsel höhere Kosten.

Washington – US-Präsident Donald Trump hat sich gegen eine Verlängerung von Subventionen für die als Obamacare bekannte Gesundheitsreform ausgesprochen. Er würde es vorziehen, die Hilfen gar nicht zu verlängern, sagte Trump am Dienstag vor Reportern. Eine kurzfristige Verlängerung könne jedoch notwendig sein, um andere politische Ziele zu erreichen, fügte Trump hinzu, ohne dies weiter auszuführen.

Zuvor hatte das Weiße Haus einen Bericht der Zeitung Politico dementiert, wonach die Regierung eine zweijährige Verlängerung der Hilfen vorbereite. Trump erwäge keine pauschale zweijährige Verlängerung der Subventionen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mit.

Ohne Neuregelung laufen die Subventionen zum 31. Dezember aus

Ohne eine Neuregelung laufen die Subventionen zum 31. Dezember aus. Millionen Versicherte müssten dann mit stark steigenden Beiträgen rechnen. Die Hilfen unterstützen Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen bei der Zahlung ihrer Versicherungsbeiträge. Die Forderung der Demokraten nach einer Verlängerung war ein zentraler Streitpunkt, der Anfang des Monats zu einem vorübergehenden Stillstand der Regierungsgeschäfte, dem sogenannten Shutdown, geführt hatte.