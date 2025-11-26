Der Winter hat Tirol fest im Griff: Wir suchen eure schönsten Schneefotos

Vom Tal bis zum Gipfel: In Tirol hat der Winter Einzug gehalten. Darum suchen wir eure besten Fotos vom Schneetreiben im Land.

Innsbruck – Ob in höhergelegenen Lagen oder in den Tälern. Seit Dienstag ist in ganz Tirol der Winter endgültig angekommen. Polare Kaltluft, die den Spätherbst und seine milden Temperaturen verdrängte, sorgte im ganzen Land für einige Zentimeter Schnee und teils klirrende Kälte.

Das weiße Treiben geht am Mittwoch vorerst weiter. Besonders im Bereich der Lechtaler Alpen bis zum Wilden Kaiser können noch einmal bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Mit minus 1 bis plus 3 Grad bleibt es im ganzen Land frisch.

Ruhigeres Wetter ist ab Donnerstag zu erwarten. Es wird freundlich, bleibt aber kalt. Zwischen Wolken und Hochnebel kämpft sich die Sonne durch, die Tiefst- bzw. Höchstwerte liegen bei minus 3 und plus 3 Grad.

Wolkenlos und sonnig wird der Freitag, dann wird es allerdings richtig frisch. Die Geosphere Austria warnt deshalb für Freitag und Samstag vor Kälte bei minus 6 Grad in der Früh und plus 1 Grad zu Mittag. (TT.com)