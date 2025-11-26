Suche nach Leck läuft

Massiver Rohrbruch in Reith bei Seefeld: Gemeinde aktuell ohne Trinkwasser-Versorgung

In ganz Reith ist am Mittwoch die Trinkwasserversorgung ausgefallen. (Symbolbild)
Reith – In Reith bei Seefeld kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem massiven Rohrbruch im Trinkwassersystem. Im gesamten Gemeindegebiet ist die Wasserversorgung deshalb ausgefallen. Darüber informierte Bürgermeister Dominik Hiltpolt Mittwochfrüh auf der Website der Gemeinde.

Aktuell sei man dabei, das Leck zu orten, um den Schaden beheben zu können. Wann die Trinkwasserversorgung wieder aufgenommen werden kann, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen. (TT.com)

