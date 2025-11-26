Massiver Rohrbruch in Reith bei Seefeld: Wasserversorgung immer wieder unterbrochen

Reith – In Reith bei Seefeld kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem massiven Rohrbruch im Trinkwassersystem. Im gesamten Gemeindegebiet ist die Wasserversorgung deshalb ausgefallen. Darüber informierte Bürgermeister Dominik Hiltpolt Mittwochfrüh auf der Website der Gemeinde.

Am Vormittag konnte die Versorgung zum Teil wieder hergestellt werden. Aber: „Aufgrund der Leckortung muss die Wasserversorgung in allen Ortsteilen immer wieder eingestellt werden“, heißt es von der Gemeinde. Das Trinkwasser, das nun zeitweise aus der Leitung kommt, sei „vollkommen in Ordnung“.

Auch die Feuerwehr ist im Einsatz, um die Wasserversorgung wieder herzustellen. © TT/Daniel Liebl

Wassertank am Dorfplatz

Der Bevölkerung wird empfohlen, damit einen Wasservorrat für den Tag anzulegen. Waschmaschinen und Geschirrspüler sollen möglichst nicht genutzt werden. Für die Nutzwasserversorgung wurde am Dorfplatz ein Wassertank aufgestellt.