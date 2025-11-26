Reparaturarbeiten laufen

Massiver Rohrbruch in Reith bei Seefeld: Wasserversorgung wieder hergestellt

Die Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung liefen den ganzen Tag auf Hochtouren.
© TT/Daniel Liebl

Reith bei Seefeld – Nach einem massiven Rohrbruch im Trinkwassersystem in Reith bei Seefeld konnte die Versorgung am Mittwochnachmittag wiederhergestellt werden. Einzelne Gebäude sind noch ohne Wasserversorgung, bis zum Abend soll auch dort wieder Trinkwasser fließen, informiert Bürgermeister Dominik Hiltpolt.

Erst nach mehreren Stunden Suche konnte das Leck gefunden werden.
© TT/Daniel Liebl

Zu dem Rohrbruch kam es in der Nacht auf Mittwoch vor dem Gemeindeamt. Im gesamten Gemeindegebiet war die Wasserversorgung daraufhin ausgefallen, knapp 1600 BewohnerInnen waren betroffen. Am Vormittag konnte das Problem nur teilweise gelöst werden. Währenddessen wurde am Dorfplatz ein Wassertank aufgestellt. (TT.com)

Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um die Wasserversorgung wieder herzustellen.
© TT/Daniel Liebl

Mehr zum Thema:

undefined

Nach Ausfall in Reith

Was passiert, wenn in einer Gemeinde die Wasserversorgung ausfällt?

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561