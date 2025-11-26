Reparaturarbeiten laufen
Massiver Rohrbruch in Reith bei Seefeld: Wasserversorgung wieder hergestellt
Die Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung liefen den ganzen Tag auf Hochtouren.
© TT/Daniel Liebl
Reith bei Seefeld – Nach einem massiven Rohrbruch im Trinkwassersystem in Reith bei Seefeld konnte die Versorgung am Mittwochnachmittag wiederhergestellt werden. Einzelne Gebäude sind noch ohne Wasserversorgung, bis zum Abend soll auch dort wieder Trinkwasser fließen, informiert Bürgermeister Dominik Hiltpolt.
Erst nach mehreren Stunden Suche konnte das Leck gefunden werden.
© TT/Daniel Liebl
Zu dem Rohrbruch kam es in der Nacht auf Mittwoch vor dem Gemeindeamt. Im gesamten Gemeindegebiet war die Wasserversorgung daraufhin ausgefallen, knapp 1600 BewohnerInnen waren betroffen. Am Vormittag konnte das Problem nur teilweise gelöst werden. Währenddessen wurde am Dorfplatz ein Wassertank aufgestellt. (TT.com)
Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um die Wasserversorgung wieder herzustellen.
© TT/Daniel Liebl
