Bahnverkehr Richtung Brenner ausgefallen: Zug musste evakuiert werden

Ein Baum ist auf die Oberleitung gestürzt, zwischen dem Brenner und Gries ist aktuell kein Bahnverkehr möglich. Ein zweiter Schaden zwischen Innsbruck und Matrei sorgt für weitere Ausfälle. Die Reparaturarbeiten werden mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Gries am Brenner – Wegen eines Oberleitungsschadens ist der Bahnverkehr im hinteren Wipptal Mittwochfrüh zum Erliegen gekommen. Ein Baum ist aufgrund der Witterung und der Schneefälle auf die Leitung gestürzt, erklärte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair.

Eine S-Bahn Richtung Innsbruck kam deshalb kurz vor 7 Uhr auf dem stromlosen Abschnitt zwischen dem Brennerpass und Gries zum Stillstand. Die Passagiere wurden evakuiert, zur Unterstützung wurde dafür auch die Feuerwehr Gries alarmiert. Die Fahrgäste mussten auf der freien Strecke aussteigen und zu Fuß zum Bahnhof Gries gehen, schilderte Gasser-Mair. Dort konnten sie in Kleinbusse einsteigen und wurden weitertransportiert.

Weitere Ausfälle zwischen Matrei und Innsbruck

Zwischen Steinach und der Grenze können bis voraussichtlich Mittag keine Züge fahren, erklärte der ÖBB-Sprecher. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Fernverkehrszüge warten die Sperre vorerst ab.

Zudem kam es am Dienstagabend zu einem weiteren Oberleitungsschaden zwischen Innsbruck und Matrei. Dort steht deshalb nur ein Gleis zur Verfügung, weshalb es zu weiteren Ausfällen kommt. Die Störtrupps der ÖBB sind im Einsatz, die Reparaturarbeiten laufen.