Innsbrucker Opposition alarmiert: „Geplante Wohnungsverkäufe sind kein Einzelfall“

Rund 60 Mio. Euro an Einkünften aus Grundstücks- und Immobilienverkäufen sind im Mittelfristigen Finanzplan der Stadt Innsbruck bis 2030 vorgesehen. Die Opposition sieht sich in ihren Warnungen bestätigt – und fürchtet um die Zukunft der Stadt-Tochter IIG. Bürgermeister Anzengruber spricht von „Panikmache“. Und: Geförderter Wohnraum bleibe in öffentlicher Hand.