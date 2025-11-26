Streit um Stadtvermögen
Innsbrucker Opposition alarmiert: „Geplante Wohnungsverkäufe sind kein Einzelfall“
170 Wohnungen im Bereich Langstraße sollen von der Stadt-Tochter IIG zur Neuen Heimat wandern. Weitere „Verschiebungen“ innerhalb des öffentlichen Sektors schließt die Stadtführung nicht aus.
© Liebl
Rund 60 Mio. Euro an Einkünften aus Grundstücks- und Immobilienverkäufen sind im Mittelfristigen Finanzplan der Stadt Innsbruck bis 2030 vorgesehen. Die Opposition sieht sich in ihren Warnungen bestätigt – und fürchtet um die Zukunft der Stadt-Tochter IIG. Bürgermeister Anzengruber spricht von „Panikmache“. Und: Geförderter Wohnraum bleibe in öffentlicher Hand.