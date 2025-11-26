Weltcup-Abfahrt gestrichen: So sieht der neue Plan für die Rennen in Beaver Creek aus

Beaver Creek (Colorado) – Drei der alpinen Männer-Weltcupskirennen nächste Woche in Beaver Creek können stattfinden. Der Weltverband (FIS) gab am Dienstag für Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf bzw. für 5. bis 7. Dezember grünes Licht, nachdem das wegen teilweise zu geringer Schneelage fraglich gewesen war. Saalbach kam da als möglicher Ersatzort ins Spiel. Eine für 4. Dezember angesetzte zweite Abfahrt wurde allerdings abgesagt. Die drei Rennen sollen zudem auf verkürzter Strecke durchgeführt werden.