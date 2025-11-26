HLW Kufstein öffnet ihre Türen für Interessierte

Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Kufstein lädt am kommenden Freitag zum „Open House“ ein. Interessierte Schüler und Eltern haben die Gelegenheit, das Bildungsangebot und die Räumlichkeiten der Schule kennenzulernen.

Kufstein – Die HLW Kufstein präsentiert am Freitag, dem 28. November, ihr umfangreiches Bildungsprogramm. Die Lehranstalt ist im Rahmen eines „Open House“ von 08:30 bis 15:30 Uhr für alle interessierten Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen geöffnet.

Live miterleben kann man dabei drei Schultypen: Die fünfjährige HLW mit Matura bzw. die dreijährige Fachschule für Wirtschaft, die dreijährige Fachschule für Pflege und die fünfjährige HLK Digital (Fachrichtung Kommunikation- und Mediendesign). Die HLK startete in diesem Schuljahr und vermittelt digitales Know-how für künftige Medienmacher.

Das wirtschaftliche, sprachliche, allgemeinbildende und computerbasierte Spektrum der Schule bereitet auf eine Vielzahl attraktiver Berufe im In- und Ausland vor. Außerdem ermöglicht der Abschluss mit Matura das Studium an Universitäten und Fachhochschulen. Das „Open House“ an der HLW Kufstein erwartet seine Gäste mit spannenden Führungen, köstlichen Leckereien und spannenden Vorträgen. (TT)