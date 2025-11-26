Investitionen ins Klima langfristig besser für die Wirtschaft

Der Klimawandel schreitet voran, gleichzeitig schwächelt die heimische Wirtschaft. Dabei würden Investitionen in erneuerbare Energien auf lange Sicht nicht nur Abhängigkeiten reduzieren, sondern auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Land schaffen, erklärten Expertinnen und Experten beim 19. Klimanetzwerktreffen im Tiroler Landhaus.