„Stehen bleiben keine Option“
Investitionen ins Klima langfristig besser für die Wirtschaft
„Alles, was wir jetzt in die nachhaltige Wirtschaft investieren, wird uns künftig zugute kommen“, erklärte Klimaökonomin Sigrid Stagl.
© iStockphoto
Der Klimawandel schreitet voran, gleichzeitig schwächelt die heimische Wirtschaft. Dabei würden Investitionen in erneuerbare Energien auf lange Sicht nicht nur Abhängigkeiten reduzieren, sondern auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Land schaffen, erklärten Expertinnen und Experten beim 19. Klimanetzwerktreffen im Tiroler Landhaus.