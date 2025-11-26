Zwischen Erfolg und Druck
ÖSV setzt Ski-Damen eine Deadline: Wann droht jetzt das Aus im Weltcup-Kader?
Nach ihren starken Auftritten in Levi und Gurgl bekommt die Zillertalerin Lisa Hörhager beim Weltcup in Copper Mountain zwei weitere Chancen, um den Aufwärtstrend zu beweisen.
© APA/EXPA/Johann Groder
Mit klaren Regeln fordert der ÖSV von den Damen Leistungen: Bis Mitte Dezember müssen im Weltcup Ergebnisse her, sonst droht der Abstieg. Der Erfolg gibt Recht. Der Weltcup-Tross verabschiedet sich in die USA.