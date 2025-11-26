Ski-Pechvogel meldet sich aus Krankenhaus: „Operation gut überstanden“

Clarisse Breche zählt zu den größten Talenten im Skizirkus. Doch die 24-Jährige muss sich erneut einer schweren Prüfung stellen. Gerade von einem bei der Ski-WM in Saalbach erlittenen Kreuzbandriss genesen, verletzte sich die Französin schwer.

Beim Training im Schnalstal riss vor drei Wochen zum bereits dritten Mal in ihrer noch jungen Karriere das Kreuzband. Auch der Außenmeniskus im linken Knie ist kaputt.

Nun erfolgte die Operation am lädierten Bein. „OP gut überstanden – Reha beginnt jetzt“, vermeldete Breche aus dem Krankenhaus und gab sich schon wieder kämpferisch.

Aufmunternde Worte und Genesungswünsche für die Riesentorlauf-Spezialistin kamen von Skikollegen wie Alexis Pinturault, Tessa Worley oder Nina O‘Brien. (TT.com)