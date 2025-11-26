Wohnungsmieten zogen kräftig an: Nur Wien ist teurer als Tirol

Bundesweit ging es mit den Wohnungsmieten heuer steil nach oben. Tirol ist diesbezüglich das zweitteuerste Pflaster Österreichs.

Die Neuanmietung von Wohnungen hat sich heuer bis in den Herbst hinein wieder kräftig verteuert. Im österreichweiten Schnitt legten die Angebotspreise auf der Immobilienplattform ImmoScout24 gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 15,20 Euro je Quadratmeter zu. In Tirol verteuerten sich die Bruttomieten um 5 Prozent auf 20,9 Euro pro Quadratmeter. Bundesweit war nur Wien mit 21 Euro pro Quadratmeter teurer (+10 Prozent). Gesunken sind die zur Miete angebotenen Wohnungen lediglich im Burgenland – mit einem Minus von 7 Prozent auf 11,70 Euro pro Quadratmeter. Berücksichtigt wurden Bruttomieten, also Nettomieten plus Betriebskosten, exklusive Heiz- und Stromkosten.