Nach Ausfall in Reith
Was passiert, wenn in einer Gemeinde die Wasserversorgung ausfällt?
Am besten immer Wasser zuhause vorrätig haben – das hilft nicht nur im Fall eines Black-Outs, sondern auch bei einem Rohrbruch wie aktuell in Reith bei Seefeld.
© APA/Marijan Murat
Die Bevölkerung von Reith bei Seefeld muss derzeit mit der Situation umgehen, dass kein Wasser aus der Leitung kommt. Welche Maßnahmen in so einem Fall von wem ergriffen werden, erklärt Tirols oberster Krisenmanager Elmar Rizzoli.