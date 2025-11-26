31-jähriger Fußgänger bei Kollision mit Auto in Vomperbach verletzt

Vomperbach – Ein Fußgänger ist am frühen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Vomperbachstraße zwischen Vomperbach und Pill von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der 31-Jährige aus Deutschland überquerte gegen 5.50 Uhr die Fahrbahn. Ein Pkw-Lenker (52) erfasste den Passanten. Bei der Kollision wurde der 31-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Das Auto wurde beschädigt. (TT.com)