Bischof Stechers Bergmalereien: Neue Ausstellung im Alpinarium Galtür

Die Ausstellung, die vom Bischof-Stecher-Gedächtnisverein zusammengestellt wurde, zeigt die tiefe Verbundenheit des 2013 verstorbenen Bischofs mit der Bergwelt. Zu sehen sind die Bilder bis 19. April 2026.

Ab 8. Dezember 2025 zeigt das Alpinarium Galtür eine besondere Sonderausstellung mit Werken des verstorbenen Innsbrucker Altbischofs Reinhold Stecher. Unter dem Titel „Botschaft der Berge. Von der Schönheit der Schöpfung“ werden Gemälde des bergbegeisterten Kirchenmannes präsentiert, der eine besondere Verbindung zu Galtür hatte.

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am Sonntag, 7. Dezember, um 18 Uhr mit einer Vernissage statt. Ein besonderer Höhepunkt des Abends wird die Lesung der Schauspielerin Angelica Ladurner sein, die ausgewählte Texte von Bischof Stecher vortragen wird.

Die Ausstellung, die vom Bischof-Stecher-Gedächtnisverein zusammengestellt wurde, zeigt die tiefe Verbundenheit des 2013 verstorbenen Bischofs mit der Bergwelt. Stecher, selbst leidenschaftlicher Wanderer und Bergsteiger, hielt die Schönheit der Natur in seinen Bildern fest. Besonders das Wechselspiel von Licht und Schatten faszinierte den Kirchenmann, dessen Werke von der „Größe und Erhabenheit der Berge und der Schöpfung“ erzählen.

Besondere Verbindung zu Galtür

Die Wahl des Ausstellungsortes ist kein Zufall: Reinhold Stecher hatte eine besondere Beziehung zu den Menschen in Galtür. Nach der verheerenden Lawinenkatastrophe im Jahr 1999 stand er den Einwohner*innen als Notfallseelsorger bei und leistete wichtige seelsorgerische Hilfe in dieser schweren Zeit.

Zu den Highlights der Ausstellung zählt auch die komplette Reihe der acht „Weihnachtsmarken“, die von der Österreichischen Post mit Motiven von Reinhold Stecher herausgegeben wurden.

Hilfe für Wasserprojekte in Afrika

Der 2014 gegründete Bischof-Stecher-Gedächtnisverein setzt sich dafür ein, die Werte und Anliegen des Bischofs weiterzutragen. Während der Ausstellungsdauer kann im Alpinarium das Buch „Bergworte“ von Reinhold Stecher erworben werden. Der Erlös kommt vollständig der Caritas-Aktion „Wasser zum Leben“ zugute, die Brunnenbau- und Bewässerungsprojekte in Westafrika unterstützt – ein Anliegen, das Bischof Stecher besonders am Herzen lag, der die Erschließung von Trinkwasser als nachhaltigste Form der Entwicklungshilfe betrachtete.