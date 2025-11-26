In Klinik gebracht
Bauzaun durchschlug Scheibe: Busfahrer in Innsbruck verletzt
Innsbruck – Ein etwas ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwoch in der Früh im Stadtteil Amras ereignet. Ein 34-jähriger Busfahrer und ein 23-jähriger Fahrer eines Pritschenwagens waren auf der Hermann-Gmeiner-Straße in entgegengesetzte Richtungen unterwegs. Auf der Ladefläche des Pritschenwagens befand sich ein Bauzaun, der verrutschte und folglich über das Fahrzeug hinausragte.
Er durchschlug laut Polizei die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Linienbusses. Der Busfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Am Bus entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)