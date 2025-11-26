Bauzaun durchschlug Scheibe: Busfahrer in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Ein etwas ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwoch in der Früh im Stadtteil Amras ereignet. Ein 34-jähriger Busfahrer und ein 23-jähriger Fahrer eines Pritschenwagens waren auf der Hermann-Gmeiner-Straße in entgegengesetzte Richtungen unterwegs. Auf der Ladefläche des Pritschenwagens befand sich ein Bauzaun, der verrutschte und folglich über das Fahrzeug hinausragte.