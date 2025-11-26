Heute schon eingeloggt?

Die ich.app vereinfacht den Zugang zu den digitalen Angeboten der Tiroler Tageszeitung und vielen weiteren Services.

Der morgendliche Kaffee steht bereit, das Tablet in der Hand, und jetzt noch schnell einen Blick ins ePaper der Tiroler Tageszeitung werfen. Doch wie war noch gleich das Passwort für das Benutzer:innenkonto? In solchen Momenten zeigt sich, wie hilfreich eine einfache Lösung sein kann.

Schnell, bequem und sicher

Mit der ich.app genügt ein Klick und der Zugang zu allen digitalen Inhalten ist freigeschaltet. Ein Log-in, der so angenehm ist wie das Blättern in der gedruckten Ausgabe. Kein Grübeln, kein Suchen, kein Passwort zurücksetzen. Genau so entspannt wünscht man sich den Start in den Tag, oder?

Die ich.app der PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) macht den Zugang zu digitalen Angeboten besonders leicht. Als Nutzer:in können Sie sich mit nur einem Klick registrieren, einloggen oder identifizieren. Dabei profitieren Sie von maximalem Komfort und kompromissloser Sicherheit. Denn genau dafür wurde die ich.app entwickelt.

Per Klick zum ePaper

In den meisten Fällen erfordern Online-Angebote eine Registrierung, die mit dem Ausfüllen von Formularen und der Angabe eines Passworts verbunden ist. Die ich.app ersetzt diesen Schritt durch einen einzigen, komfortablen Klick. Alle benötigten Informationen werden automatisch in die vorgesehenen Felder eingefügt. Sie müssen sich kein neues Passwort überlegen.

Dadurch wird auch das Einloggen, beispielsweise in das Benutzer:innenkonto der Tiroler Tageszeitung, deutlich einfacher. Statt Passwörter einzugeben, genügt eine Freigabe am Handy, etwa per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN. Das spart Zeit und sorgt für ein durchgängig angenehmes Nutzungserlebnis auf allen Geräten, vom Smartphone über das Tablet bis zum Laptop. So steht Ihrem morgendlichen Lesegenuss nichts im Weg.

Die ich.app wird außerdem in Branchen eingesetzt, in denen eine Identitätsprüfung erforderlich ist. Bei sensiblen Prozessen, wie etwa beim Vertragsabschluss, Altersnachweis oder Kauf auf Rechnung, muss eindeutig klar sein, wer hinter den Pixeln steht. Die ich.app macht diesen Vorgang besonders bequem.

Ihre Identität bestätigen Sie nicht über hochgeladene Dokumente oder Zusatzverfahren, sondern mittels geprüfter Daten aus zuverlässigen Quellen wie Banken oder Behörden. Der Identitätsnachweis erfolgt schnell und vollständig digital, per Knopfdruck in der ich.app.

Sicherheit schafft Vertrauen

Auch in puncto Datenschutz bietet die ich.app maximale Sicherheit. Alle personenbezogenen Informationen werden verschlüsselt übertragen und nur nach aktiver Zustimmung freigegeben. Dadurch behalten Sie stets die Kontrolle darüber, welche Daten geteilt werden und mit wem. Dieses hohe Maß an Sicherheit sorgt für ein gutes Gefühl bei jedem Klick.

Mehr Komfort beim Lesen

Für Sie als Leser:in der Tiroler Tageszeitung bietet die ich.app eine komfortable Möglichkeit, das ePaper und andere digitale Angebote zu nutzen. Der Zugang zum Benutzer:innenkonto wird erleichtert, der Alltag vereinfacht. Und wenn Sie die App einmal heruntergeladen haben, können Sie sie auch bei weiteren ich.app-Partnern verwenden, die auf diesen fortschrittlichen Service setzen.