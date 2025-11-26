Horizons – Auf zu neuen Horizonten

„Feel the City Beat!“ – mit Holiday on Ice die Energie, die Bewegung und den Sound einer pulsierenden Großstadt erleben.

Mit der spektakulären Show Horizons beginnt in diesem Jahr ein neues Kapitel von Holiday on Ice, der erfolgreichsten Eis-Show der Welt. Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ packt Horizons das Publikum mit der Energie, der Bewegung und dem Sound einer pulsierenden Großstadt.

Die neue Show erzählt von der Vielfalt und Faszination einer lebendigen Metropole – und allen voran von den Menschen, die sie ausmacht. In einem unvergesslichen Live-Erlebnis auf dem Eis erweckt sie den einzigartigen urbanen Spirit zum Leben.

Die Vielfalt einer Großstadt

Horizons macht die aufregende Atmosphäre der Großstadt erlebbar und lädt das Publikum dazu ein, sie mit all ihren faszinierenden Orten und Menschen zu entdecken. Die Show lässt die einmalige Dynamik und Vielfalt urbanen Lebens erkunden. In einer beeindruckenden Inszenierung aus Weltklasse-Eiskunstlauf und Akrobatik fängt Horizons die Energie, die Rhythmen und den urbanen Vibe ein und führt auf eine unvergessliche Reise durch die facettenreiche Welt einer pulsierenden Großstadt.

Vom Glanz der City Lights bis zu den geheimen Ecken, die nur ihre Bewohner kennen, wirkt Horizons wie ein Kaleidoskop der Stadt voller Emotionen und Abenteuer. Die Zuschauer:innen erleben, wie diese vielfältigen Persönlichkeiten die Stadt prägen und in einen Ort voller Magie verwandeln. Am Ende dieser spannenden Reise findet jeder seinen Platz in dieser lebendigen Metropole. Horizons wird so zu einem unvergesslichen Gemeinschaftserlebnis für alle Generationen.

Die Show lässt das Publikum in die verschiedenen Dimensionen einer Großstadt eintauchen. © Holiday on Ice Production

Atemberaubende Akrobatik

Die neue Show Horizons verbindet die kreative Kraft von Holiday on Ice mit Eiskunstlauf der Spitzenklasse, atemberaubender Akrobatik und einer innovativen, technisch ausgefeilten Performance. Das dynamische und frei bewegliche Bühnenbild, formt sich immer wieder zu neuen Szenerien und wird aktiv von den Darsteller:innen genutzt. Gleichzeitig lässt es das Publikum visuell in die verschiedenen Dimensionen der Stadt eintauchen. Auf dem Eis weitet sich die Perspektive von lebendigen Straßenszenen bis zu den schier endlosen Weiten und Horizonten aus glitzernden Wolkenkratzern. Durch spektakuläre Parcours-Einlagen und die Interaktion der Eiskunstläufer:innen mit dem Bühnenbild verschmelzen am Ende alle Elemente zu einem eindrucksvollen Gesamtbild.

Jede Menge Magie, atemberaubende Kostümwelten und Showelemente der Superlative bestimmen das Programm. © Holiday on Ice Production