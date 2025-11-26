Geschenksideen

Etwas Besonderes unter dem Weihnachtsbaum

© iStockphoto
Judith Sam

Von Judith Sam

Ob glitzernde, elegante oder wärmende Gaben – diese kleine Auswahl könnte noch unentschlossene Schenkende inspirieren.

Schmuck und wärmendes und Spiele

Wer seine Partnerin zu Weihnachten besonders edel beschenken will, wird bei Juwelier Armbruster in Seefeld fündig. Dieser edle Ring und die passende Kette stammen von Chopard – „Kollektion Happy Diamonds Icons Square“.
Wer die Welt von Marco Bicego betritt, wird auf der Suche nach Weihnachtspräsenten fündig. Etwa mit 18-Karat-Gelbgold-Armbändern oder -Ohrsteckern aus der Kollektion Lunaria – gesehen bei Juwelier Armbruster in Seefeld.
Wer zu Weihnachten nicht nur einen, sondern gleich mehrere Ringe verschenken will, sollte Juwelier Winkler in Serfaus oder Landeck aufsuchen. Dort werden unter anderem diese Recarlo Ringe angeboten.
Wer die Welt von Marco Bicego betritt, wird auf der Suche nach Weihnachtspräsenten fündig. Etwa mit 18-Karat-Gelbgold-Armbändern oder -Ohrsteckern aus der Kollektion Lunaria – gesehen bei Juwelier Armbruster in Seefeld.
Ein wenig Urlaubs-Ambiente unter dem Weihnachtsbaum gefällig? Wer dieses Armband namens „Gellner“, zu finden bei Juwelier Winkler in Landeck und Serfaus, verschenkt, sorgt dafür, denn dafür wurden Tahiti-Zuchtperlen verarbeitet.
Wer seine Partnerin zu Weihnachten besonders edel beschenken will, wird bei Juwelier Armbruster in Seefeld fündig. Dieser edle Ring und die passende Kette stammen von Chopard – „Kollektion Happy Diamonds Icons Square“.
ieser Schal von Guess zeichnet sich durch einen Material-Mix mit Viskose-Anteil aus, was ein leichtes Tragegefühl ergibt. Er lässt sich vielseitig kombinieren (54,99 Euro).
Herren finden in dieser Schnürstiefelette von Deichmann ebenso Halt wie Wärme. Der „Am Shoe“ ist nämlich mit Fellimitat gefüttert.
Zeigt her eure Schuhe: Bei diesen Tamaris-Stiefeln fühlt sich jeder Schritt mit Touchit-Fußbett an wie gemacht für seinen Träger.
Tritt- und stilsicher auftreten unter dem Weihnachtsbaum: Diese Hausschuhe von Maniolo’s in kombinierter Rauhlederoptik mit Leopardenprint und Plateausohle sorgen dafür.
Für 99 Euro erhält man dieses Kleid aus der H&M Studio Holiday Kollektion 2025. Es zelebriert die provokante Theatralik der New Romantics und vereint Extravaganz mit einer selbstbewussten Ausstrahlung.
Dieses Kleid (Someday, Qariel floral) – gesehen bei Feucht – überzeugt mit schmeichelnder Midilänge und setzt mit einem großen Blütenprint ein optisches Highlight.
Diese „Happy Socks“ für Kinder mit kessem Kaktusaufdruck – gesehen bei Feucht – sorgen auch an trüben Wintertagen für Farbe.
Vielleicht würden sogar Giraffen ihren Hals nach diesem Shirt recken? Das Kinder-Oberteil von Staccato, zu kaufen bei Feucht, ist aus 100 Prozent Baumwolle.
Amanda Life nennt sich dieser Damenpullover (39,99 Euro) von Only. Er vereint eine lockere Comfort-Fit-Passform mit melierter Optik und dezenten Kontrastdetails. Der Pullover kann mit diversen Looks kombiniert werden.
Dieser Damen-Daunenmantel von Marc O’Polo zeigt sich in unifarbener Optik und Regular Fit, wodurch eine angenehme Passform entsteht. Dank Daunen-Feder-Füllung hält der Mantel zuverlässig warm.