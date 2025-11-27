Influencerin aus Graz abgängig: Brennendes Auto entdeckt, Ex-Freund festgenommen

Seit Sonntagfrüh fehlt von der 31-Jährigen jede Spur. Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Ex-Freund der Frau mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte.

Graz – Eine 31-Jährige aus Graz ist am Sonntag als abgängig gemeldet worden. Bei der Suche nach ihr haben sich nun offenbar Hinweise auf ein mögliches Verbrechen ergeben. Verdachtsmomente richten sich laut Polizei gegen ihren 31-jährigen Ex-Freund, der am Montagabend in Slowenien nahe der steirischen Grenze festgenommen wurde. Der Aufenthaltsort der 31-Jährigen ist weiterhin unbekannt, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Angehörige bzw. Arbeitskollegen der als zuverlässig geltenden 31-Jährigen – die auch als Influencerin tätig ist – erstatteten am Sonntag bei der Polizei in Graz Anzeige. Sie hätten die Frau telefonisch nicht erreicht, auch sei sie nicht zur Arbeit erschienen. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Ex-Freund der Frau mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte: Der Mann soll mehrfach mit seinem Pkw die Grenze nach Slowenien überquert haben.

Ausgebranntes Auto entdeckt, Suchaktion

Am Montagabend teilte dann die slowenische Polizei mit, dass am Parkplatz eines Casinos in Sentilj – gleich nach dem Grenzübergang Spielfeld – ein Pkw in Brand geraten sei, das Auto des 31-Jährigen. Der Mann wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und von der slowenischen Polizei festgenommen. Eine Auslieferung nach Österreich wurde beantragt. Der Aufenthalt der Frau war am Donnerstagvormittag nach wie vor unbekannt.