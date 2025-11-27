Influencerin aus Graz abgängig: Ex-Freund und zwei weitere Männer festgenommen

Seit Sonntagfrüh fehlt von der 31-Jährigen jede Spur. Der Ex-Freund der Frau soll mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen. Auch der Bruder und der Stiefvater des 31-Jährigen wurden festgenommen.

Graz – Im Fall der seit Sonntag abgängigen Influencerin aus Graz hat es zwei weitere Festnahmen gegeben. Der Bruder und der Stiefvater des 31-jährigen Ex-Freundes der Vermissten wurden in Österreich festgenommen. Die Behörden in Österreich und Slowenien konzentrieren sich nun auf die Suche nach der Frau beiderseits der Grenze bei Spielfeld/Šentilj. Die Spurensicherung am ausgebrannten Pkw des Ex-Freundes der Frau hat keine Hinweise ergeben, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

Die beiden Festgenommenen sollen am Donnerstagvormittag weiter einvernommen werden. Der ebenfalls festgenommene 31-jährige Ex-Freund – er ist in Maribor/Marburg in Haft – soll sich bisher nicht geäußert haben. Österreich hat eine Auslieferung beantragt, über die noch nicht entschieden ist.

Suchaktion nach Grazerin

Angehörige bzw. Arbeitskollegen der als zuverlässig geltenden 31-Jährigen hatten am Sonntag die Polizei verständigt. Sie hätten die Frau telefonisch nicht erreicht, auch sei sie nicht zum Fotoshooting in Graz erschienen. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Ex-Freund der Frau mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte: Der Mann soll mehrfach mit seinem Pkw die Grenze nach Slowenien überquert haben.

Die slowenische Polizei hatte am Montagabend den Mann festgenommen, da er in der Nähe seines brennenden Autos beim Casino südlich des Grenzübergangs Spielfeld bemerkt worden war. Er hatte offenbar keine Angaben machen können oder wollen, warum sein Fahrzeug brannte.