Von Grazer Influencerin fehlt weiterhin jede Spur: Ex-Freund von Slowenien ausgeliefert

Graz – Im Fall der vermissten Grazer Influencerin ist am Freitag ihr Ex-Freund an Österreich ausgeliefert worden. Der Mann wurde aus dem slowenischen Maribor von Polizisten nach Graz gebracht und ist hier an die steirischen Kollegen vom Landeskriminalamt übergeben worden. Über die U-Haft für seine beiden in Graz einsitzenden Verwandten könnte auch erst am Samstag entschieden werden, so die Staatsanwaltschaft Graz. Die Suche nach der Frau verlief bisher erfolglos.

Der Verdächtige soll nun erst einvernommen werden, dann werde darüber entschieden, ob er in Untersuchungshaft genommen werde, hieß es. Man erwarte sich von der direkten Befragung des 31-Jährigen weitere Erkenntnisse. „Das ist der nächste größere Schritt“, sagte ein Sprecher zur APA. Die beiden Verwandten des Ex-Freundes, die in Graz festgenommen worden waren, befinden sich in Gewahrsam in der Grazer Justizanstalt Jakomini. Es handelt sich um den Bruder und den Stiefvater, die wie der Verdächtige slowenische Staatsbürger sind, aber in Graz leben. Alle drei haben sich in den Befragungen bisher wenig kooperativ gezeigt.

Keine Bestätigung von Blutspuren am Verdächtigen

Pressemeldungen über Blutspuren an den Schuhen des Verdächtigen, als dieser beim Erstkontakt mit der Polizei am vergangenen Sonntag die Tür der Wohnung der Influencerin öffnete, könne man nicht bestätigen, hieß es auf Anfrage. Der Mann habe zu dem Zeitpunkt angegeben, er passe auf den Hund der Grazerin auf. Bei späteren Untersuchungen der Wohnung hätten sich keine Hinweise ergeben, dass dort ein Gewaltverbrechen geschehen sei.