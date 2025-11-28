Von Grazer Influencerin fehlt weiterhin jede Spur: Warten auf Auslieferung des Ex-Freundes

Seit Sonntagfrüh fehlt von der 31-Jährigen jede Spur. Der Ex-Freund der Frau soll mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen, nun wartet man auf seine Auslieferung aus Slowenien. Auch der Bruder und der Stiefvater des 31-Jährigen wurden festgenommen.

Graz – Im Fall der seit Sonntag vermissten Grazer Influencerin wartete man am Freitag auf die Auslieferung ihres Ex-Freundes aus dem slowenischen Maribor nach Graz. Über die U-Haft für seine beiden in Graz einsitzenden Verwandten sollte am Freitag entschieden werden, so die Staatsanwaltschaft. Dass der 31-jährige Verdächtige Blutspuren an seinen Schuhen gehabt habe, wie Medien am Freitag meldeten, konnte ein Polizeisprecher nicht bestätigen. Die Suche nach der Frau verlief bisher erfolglos.

Die beiden Verwandten des Ex-Freundes, die in Graz festgenommen worden waren, befinden sich in Gewahrsam in der Grazer Justizanstalt Jakomini. Es handelt sich um den Bruder und den Stiefvater, die wie der Verdächtige slowenische Staatsbürger sind, aber in Graz leben. Alle drei haben sich in den Befragungen bisher wenig kooperativ gezeigt, hieß es seitens der steirischen Polizei. Man erwarte sich aber von der direkten Befragung des 31-Jährigen Erkenntnisse, sobald dieser von den steirischen Kriminalisten vernommen werden könne. "Das ist der nächste größere Schritt", sagte ein Sprecher zur APA.

Keine Bestätigung von Blutspuren am Verdächtigen

Pressemeldungen über Blutspuren an den Schuhen des Verdächtigen, als dieser beim Erstkontakt mit der Polizei am vergangenen Sonntag die Tür der Wohnung der Influencerin öffnete, könne man nicht bestätigen, hieß es auf Anfrage. Der Mann habe zu dem Zeitpunkt angegeben, er passe auf den Hund der Grazerin auf. Bei späteren Untersuchungen der Wohnung hätten sich keine Hinweise ergeben, dass dort ein Gewaltverbrechen geschehen sei.