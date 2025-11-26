Neues bei Meta

Profilinfo in Sprechblase: Was steckt hinter der neuen Funktion bei WhatsApp?

Der Messengerdienst WhatsApp platziert die Profilinfo noch prominenter, direkt in einer Sprechblase beim Bild. Und damit hängen noch einige weitere Funktionen zusammen.

