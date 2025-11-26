Grüße aus Tirol
Kitzbühel-Tag beim Weihnachtsmarkt am Kölner Dom
KitzSki-Vorstandsvorsitzender Anton Bodner, Wolfgang Loock und Kitzbühel AR-Vorsitzender Thomas Zanolin (v.r.) überbrachten die Grüße aus Kitzbühel.
© Obermoser
Beim Weihnachtsmarkt am Kölner Dom steht heuer erstmals ein Christbaum aus Kitzbühel. Nun war eine Delegation aus Kitzbühel, mit Vertretern der Stadt, Bergbahn und Kitzbühel Tourismus vor Ort. Mit einem eigenen Stand kann sich Kitzbühel bis Weihnachten am Weihnachtsmarkt präsentieren.