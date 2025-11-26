Grüße aus Tirol

Kitzbühel-Tag beim Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

KitzSki-Vorstandsvorsitzender Anton Bodner, Wolfgang Loock und Kitzbühel AR-Vorsitzender Thomas Zanolin (v.r.) überbrachten die Grüße aus Kitzbühel.
© Obermoser

Beim Weihnachtsmarkt am Kölner Dom steht heuer erstmals ein Christbaum aus Kitzbühel. Nun war eine Delegation aus Kitzbühel, mit Vertretern der Stadt, Bergbahn und Kitzbühel Tourismus vor Ort. Mit einem eigenen Stand kann sich Kitzbühel bis Weihnachten am Weihnachtsmarkt präsentieren.

