Kitzbühel-Tag beim Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Beim Weihnachtsmarkt am Kölner Dom steht heuer erstmals ein Christbaum aus Kitzbühel. Nun war eine Delegation aus Kitzbühel, mit Vertretern der Stadt, Bergbahn und Kitzbühel Tourismus vor Ort. Mit einem eigenen Stand kann sich Kitzbühel bis Weihnachten am Weihnachtsmarkt präsentieren.