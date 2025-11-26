Heiratsantrag nach Comeback: Ski-Ass schwebt auf Wolke sieben

Für Sebastian Holzmann ist vor einem Jahr die sportliche Welt zusammengebrochen. Anfang Dezember 2024 verletzte sich der Deutsche beim Slalom-Training und zog sich dabei einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Der 32-Jährige schuftete für die Weltcup-Rückkehr, in Levi feierte er vor zwei Wochen sein Comeback. Auch wenn es sportlich noch nicht nach Wunsch lief (in Levi nicht für das Finale qualifiziert, in Gurgl ausgeschieden), zeigt sich Holzmann kämpferisch: „Keiner hat gesagt, dass es leicht wird … Bis zum nächsten Rennen ist ein bisschen Zeit. Die wird sinnvoll genutzt und nochmal ein paar Basics geschrubbt. Dann greif ma wieder an!“