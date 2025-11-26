Gute Unterhaltung

Geschenkideen für Verspielte

© iStockphoto
Judith Sam

Von Judith Sam

Wer zu Weihnachten Spiele verschenkt, kann deren Unterhaltungswert, die Spannung und das gemeinsame Lachen, das sie auslösen, gleich nach der Bescherung im Kreise der Familie auskosten.

Spiel und Spaß

owohl am TV als auch als tragbare Spielemaschine macht die Switch 2 einfach Laune. Dank großartiger Multiplayer-Games wie „Mario Kart World“ kann die ganze Familie nach der Bescherung direkt loslegen.
Nach dem weltweiten Erfolg von „It Takes Two“ haben die Schöpfer mit „Split Fiction“ nachgelegt. Auch diesmal gibt es abwechslungsreiche 2-Spieler-Abenteuer zu bestehen – in Welten zwischen Science Fiction und Fantasy.
Der jüngste Teil der beliebten „Anno“-Städtebau-Reihe ist das perfekte Spiel für die Weihnachtsfeiertage. Beim Aufbau einer mächtigen römischen Siedlung ist es egal, wenn es draußen stürmt und schneit.
Beim Game Boy von Lego trifft Videospiel-Kult auf Klemmbaustein-Kult. Ein Set, das die Generationen im Spielspaß vereint. Nur schade, dass darauf keine Spiele laufen.
Im Spiel „Underground“ vom Moses-Verlag müssen sich die Spieler in einem verlassenen U-Bahnhof zum Ausgang vorarbeiten. Dafür erstellt man mit Puzzleelementen einen 3D-Weg. Man muss bei diesem Exit-Game auch einen Zahlen-Code entschlüsseln.
Für Fans des Kartenspiels „Exploding Kittens“ hat der Verlag Asmodee eine gute Nachricht: Jetzt gibt es auch das Brettspiel dazu. Ein explodierter Spieler muss nicht kapitulieren, sondern rutscht nur nach hinten.
Wenn draußen Schnee fällt im warmen Haus die eigene Wildblumenwiese beim Erblühen beobachten? Bei „Wildwuchs“ aus dem Haus Kosmos sind die Spieler aufgefordert, Kombinationen zu erdenken, um ihre Blumen rascher sprießen zu lassen.