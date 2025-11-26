Adventzauber beim Außerferner Weihnachtsmarkt im Stadtpark Reutte

Der Außerferner Weihnachtsmarkt lädt ab Freitag, 28. November, im Park im Untermarkt wieder zum vorweihnachtlichen Bummeln ein. An drei Adventwochenenden erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Reutte – Die Schneefälle der letzten Tage haben den Bezirk in ein dichtes weißes Kleid gehüllt und langsam macht sich allerorts Weihnachtsstimmung breit. Ein besonderer Adventzauber erwartet BesucherInnen im Park im Untermarkt. Dort findet an den kommenden drei Wochenenden der 13. Außerferner Weihnachtsmarkt statt.

Handwerk und Kulinarik

Insgesamt 51 Standbetreiber aus der Region und dem benachbarten Allgäu präsentieren ihre Waren und sorgen für das leibliche Wohl. Die Besucher erwartet eine breite Palette an selbstgemachter Weihnachtsdekoration, liebevollen Basteleien und Handarbeiten. Der Duft von Bratäpfeln, Lebkuchen, Ziachkiachle und Glühwein erfüllt die Luft. Ab 16 Uhr sorgt ein stündlich wechselndes Rahmenprogramm mit Engeleinzug, Chören, Bläsern und Stubenmusik für die passende Stimmung.