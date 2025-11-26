Nach Fund eines toten Babys in Bremen: Polizei bestätigt Lebendgeburt

Bremen – Der in Bremen in Deutschland auf einem Recyclinghof gefundene tote Säugling kam lebend zur Welt. Das ist das Ergebnis der Obduktion, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Das Mädchen war demnach etwa zwei Tage alt und lebte auch noch, als es abgelegt wurde. Der Säugling wurde am Dienstagmorgen vom Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes beim Sortieren von Bauschutt im Stadtbremer Hafengebiet entdeckt.

Zur Erinnerung:

Das Kind sei schwer verletzt gewesen und auch an seinen Verletzungen gestorben. Wie und wodurch das Mädchen verletzt wurde, sei noch nicht klar. Auch die Ablagesituation im Bauschutt und der Umgang mit dem Abfall könne eine Rolle spielen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

📽️ Video | Toter Säugling im Müll entdeckt

Identität weiterhin unklar