Nach Fund eines toten Babys in Bremen: Polizei bestätigt Lebendgeburt
Bremen – Der in Bremen in Deutschland auf einem Recyclinghof gefundene tote Säugling kam lebend zur Welt. Das ist das Ergebnis der Obduktion, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Das Mädchen war demnach etwa zwei Tage alt und lebte auch noch, als es abgelegt wurde. Der Säugling wurde am Dienstagmorgen vom Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes beim Sortieren von Bauschutt im Stadtbremer Hafengebiet entdeckt.
Zur Erinnerung:
Polizei ermittelt
Toter Säugling bei Abfall-Entsorger in Deutschland entdeckt
Das Kind sei schwer verletzt gewesen und auch an seinen Verletzungen gestorben. Wie und wodurch das Mädchen verletzt wurde, sei noch nicht klar. Auch die Ablagesituation im Bauschutt und der Umgang mit dem Abfall könne eine Rolle spielen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.
📽️ Video | Toter Säugling im Müll entdeckt
Identität weiterhin unklar
Wo das Kind abgelegt wurde und wie es zu dem Recyclinghof kam, ist zunächst weiter offen. Es sei nicht auszuschließen, dass das Mädchen mit einem Bauschutt-Transport zu dem Recyclinghof gelangt ist. Die Identität und Herkunft des Babys sowie die der Eltern war auch am Mittwoch weiter unbekannt. Zunächst gab es keine Informationen zum weiteren Vorgehen der ErmittlerInnen. (APA, dpa)