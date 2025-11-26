Winterfreuden

Sportliche Weihnachten

© iStockphoto
Judith Sam

Von Judith Sam

Hochwertige Ausrüstung ist das ideale Geschenk für Sportbegeisterte. Dank ausgewählter Materialien und Top-Verarbeitung hat man daran auch lange Zeit viel Freude.

Winter

Die „Monterosa“-Schneeschuhe von Grivel weisen eine dreidimensionale Sanduhrform auf, die das Gehen erleichtert – ideal für Pulverschnee. Der nach vorne klappbare Metallbügel ist ein praktisches Hilfsmittel, wenn es richtig steil wird.
Niemals ohne Helm auf die Piste: Der „Virtue“ von K2 verfügt optional über ein MIPS-Futter, das die Sicherheit bei Stürzen deutlich erhöht. Die perfekte Passform sorgt für Wohlbefinden auch an langen Skitagen. |
Viel Stauraum und viele Features bietet der Alpinrucksack „Guide 44+8“ von Deuter. Der Hersteller verspricht Klimaneutralität und eine Verbindung von Leichtigkeit, Komfort und Funktionalität.
Stylishe Motive hat Snowboard-Hersteller Capita mit dem „Space Metal Fantasy“ im Programm. Das Board speziell für Frauen macht Spaß beim Carven auf der Piste, beim Spielen im Funpark und beim Schweben durch den Pulverschnee.
Mode trifft auf Funktionalität bei der „Inspire“ von Crazy. Die Primaloftjacke mit Active-Füllung ist wasserabweisend und besonders elastisch.
Der „Redster G9 Revoshock S“ von Atomic steckt voller Technologie aus dem Skirennsport – für hohe Präzision, Stabilität und den ultimativen Speed.
Für Hightech am Handgelenk sorgt die „Vertical 2“ von Suunto. Lange Akkulaufzeiten und das widerstandsfähige Edelstahlgehäuse machen sie zur idealen Abenteueruhr für Expeditionen und Outdoor-Trainings.
Nachhaltiger Spaß am Eis: Der „RFG 1 Recycle“ von Roces besteht – wie der Name schon nahelegt – aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien. So kann man guten Gewissens seine Kreise ziehen.
Bei Winterbekleidung zählen vor allem die inneren Werte: Die „230 Competition“ von Ortovox ist eine Unterhose für den sportlichen Einsatz in der Kälte. Ihre wärmenden Eigenschaften erhält sie durch die Basischicht aus feinster Merinowolle.
Die Sturmhaube „Santa Rosa Merino“ von Mons Royale ist eine wärmende Begleiterin in allen winterlichen Lebenslagen. Je nach Wetter und Aktivität kann sie multifunktional verwendet werden.