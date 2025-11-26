Regional schenken – doppelt Freude machen

Ob für Weihnachten, Geburtstage oder einfach als Zeichen der Wertschätzung: Regionale Gutscheine liegen voll im Trend. Die Plattform „Wir schenken regional“ bietet dabei den optimalen Überblick.

Gutscheine gehören zu den beliebtesten Geschenken – nicht nur in der bevorstehenden Weihnachtszeit. „Speziell regional ausgestellte Einkaufsgutscheine und -münzen haben dabei doppelten Wert: Sie bereiten nicht nur den Beschenkten Freude, sondern leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe“, betont die Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, Barbara Thaler.

Mehr als 20 regionale Gutscheinsysteme vereint

Vor diesem Hintergrund hat die Sparte Handel in der Wirtschaftskammer die Plattform „Wir schenken regional“ ins Leben gerufen. „Mit dieser wollen wir das Bewusstsein für lokale Gutscheinsysteme weiter stärken – in enger Zusammenarbeit mit Tiroler Städten, Gemeinden, Stadt- und Ortsmarketingorganisationen sowie Kaufleutevereinen“, so Spartenobmann Roman Eberharter, der ergänzt: „Mehr als 20 regionale Gutscheinsysteme sind bereits dabei. Sie treten unter einem gemeinsamen Logo auf und profitieren von der gebündelten Sichtbarkeit. Die Plattform hat sich hervorragend entwickelt. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen.“

Schnell das Passende finden

Dank Suchfunktion und Übersichtskarte finden Nutzer:innen rasch das passende Gutscheinangebot. Das kommt nicht nur bei Privatpersonen gut an, sondern auch bei Unternehmen. Denn gerade für Betriebe sind regionale Gutscheine eine attraktive Lösung für Mitarbeitergeschenke. Sie fördern die regionale Kaufkraft und sind steuerlich bis zu 186 Euro pro Jahr und Person als Sachzuwendung absetzbar.