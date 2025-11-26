Stau in beiden Richtungen

Winterliche Verhältnisse auf der Fernpassstraße: Auto kippte um

Das umgekippte Auto musste abgeschleppt werden.
© Daniel Liebl/TT

Ein Auto ist auf der Fernpassstraße aufgrund der winterlichen Verhältnisse von der Straße abgekommen und umgekippt.

