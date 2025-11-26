Tiroler Politik hat Desaster im Igler Eiskanal satt: Jetzt prüft der Rechnungshof

Die Absage des Skeleton-Weltcups im Olympiaeiskanal brachte das Fass zum Überlaufen. In Absprache zwischen Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber und Sportreferent LHStv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) wird der Innsbrucker Stadtrechnungshof mit einer Prüfung beauftragt.